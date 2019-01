Il avait déjà confié son objectif « d’aller dans un plus grand club » lors d’un entretien au Canal Football Club en mars 2018, puis après un match amical contre Chelsea cinq mois plus tard. Resté à Lyon cette saison et nettement moins décisif (5 buts et 7 passes décisives en Ligue 1), Memphis Depay conserve les mêmes envies d’ailleurs. Son interview publiée ce mardi par le magazine néerlandais Helden risque de faire à nouveau grincer des dents au sein de l’OL.

L’attaquant de 24 ans l’annonce clairement : « J’aimerais être transféré dans un grand club cet été. Lyon est un grand club, mais pas l’un des cinq meilleurs d’Europe. Je veux aller dans un club comme le Real Madrid, le FC Barcelone, Chelsea, Manchester City, le Paris Saint-Germain ou le Bayern Munich ».

Memphis Depay (Lyon) to Helden Magazine:



"Lyon is a big club, but not one of the five best in Europe. I want to go to a club like Real Madrid, Barcelona, Chelsea, Manchester CITY, PSG or Bayern. I want to go to a city that suits me, to a team that really wants to play football." pic.twitter.com/ti7bncZKgL