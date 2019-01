Memphis Depay, ici lors de sa belle tentative de lob claquée par Stéphane Ruffier, dimanche dans le Chaudron. — AFP

Memphis Depay a quand même une sacrée personnalité. L’attaquant lyonnais a découvert la banderole que quelques supporters du kop sud du stade Geoffroy-Guichard lui avaient préparée dimanche pour le derby entre l’ASSE et l’OL (1-2). Ceux-ci lui ont adressé en anglais un message plus que limite et bien au-delà du chambrage, en pointant sa vie privée : « Memphis : 5 millions de followers mais toujours pas de père ».

Abandonné par son père à l’enfance, le joueur de 24 ans vient de répondre aux auteurs de cette banderole, ce lundi sur son compte Twitter. Contrairement à Franck Ribéry​ après la polémique de l’entrecôte pailletée d’or, il opte pour le registre de l’humour et non celui des insultes.

« Ça les rend juste fous de ne pas avoir un joueur de mon niveau »

L’international néerlandais commence en rappelant qu’il compte exactement 5,9 millions d’abonnés sur Instagram. Puis celui-ci enchaîne quatre autres tweets dans la même veine. Voici quelques morceaux choisis : « je n’ai rien contre les gens qui ont fait ça. Je sais qu’ils m’aiment en secret », « que Dieu bénisse tout le monde ».

I also know they mad they just mad they don’t have 1 player with the same quality like me 🤭😂 — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

It doesn’t bother me 1 second, I just wanted to say some things about it.

0 points against us this season i can imagine what that feels like 🤕 — Memphis (@Memphis) January 21, 2019

Citant même la Bible, Memphis Depay glisse au milieu de ses messages apaisés un trash talking bien senti : « ça les rend juste fous de ne pas avoir un joueur de mon niveau » puis « zéro point contre nous cette saison, je peux imaginer ce qu’ils ressentent ». Si la veille, Moussa Dembélé a été le buteur et héros du derby sur le terrain, Memphis va gagner encore un peu plus le cœur des supporters lyonnais grâce à ses punchlines du jour.