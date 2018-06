Ligue 1: OM, PSG, Ligue Europa… Le Stade Rennais ne devra pas rater le départ

FOOTBALL Les Rouge et Noir débuteront à Lille avant des mois de septembre et octobre denses...

Les Rouge et Noir affronteront Marseille, Bordeaux, Nice, Paris et Monaco lors des premières journées.

Affronter les gros en début de saison peut être un avantage selon des préparateurs physiques.

La Ligue Europa pourrait également amener du rythme aux Bretons.

Un déplacement à Lille le 11 août, avant de recevoir Angers. Pour se mettre en jambes avant son premier gros rendez-vous au Vélodrome, le Stade Rennais n’aura que deux matchs. Dévoilé jeudi, le calendrier de la saison 2018-2019 réserve un début de championnat solide pour les Rouge et Noir. Après l’OM, Rennes recevra Bordeaux et ira à Nice pour préparer son retour en Europa League le 20 septembre. Tout ça quelques jours avant de recevoir Paris.

Les mois d’août et septembre s’annoncent déjà décisifs pour le 5e de Ligue 1, qui devra être rapidement au niveau des grosses écuries pour espérer prendre des points. « On dit qu’il faut entre trois et quatre mois aux équipes pro pour être au top niveau. Ça peut être un avantage de rencontrer les gros en début de championnat. Elles seront en rodage », estime Alexis Werwer, préparateur physique du Strasbourg Handball, passé par le RC Strasbourg.

Mieux vaut prendre les gros au début

Un point de vue partagé par Nicolas Dyon, l’ancien préparateur physique du Stade Rennais sous Frédéric Antonetti. « Les grosses équipes font souvent une grosse préparation pour jouer l’Europe. Mieux vaut les prendre au début ». Surtout en année de Coupe du monde. « Les internationaux ne joueront pas beaucoup au départ ».

Qualifié pour la phase de poules de Ligue Europa, le Stade Rennais va également regoûter aux semaines à trois matchs en septembre et octobre. Un inconvénient ? Pas forcément. « Bien sûr, il y a de la fatigue qui s’accumule, des déplacements. Mais quand c’est en début de saison, les organismes sont encore frais. Le corps mémorise l’intensité des matchs, il s’adapte », poursuit l’ancien membre du staff rennais.

Les autres grands rendez-vous de la saison auront lieu un peu plus tard dans l’automne. Pour le derby face au voisin nantais, il faudra attendre le week-end du 10-11 novembre (13e journée), avant un déplacement à La Beaujoire le 12 janvier pour se souhaiter la bonne année. Quant à la finale de la Ligue Europa, elle aura lieu le 29 mai à Bakou​, en Azerbaïdjan. Ça tombe bien, on n’avait rien ce jour-là.