Mercato: «C'est un grand joueur avec qui je m'entendrais bien», Messi attend Griezmann

C’est le serpent de mer du mercato estival qui s’annonce. Antoine Griezmann, pour l’instant concentré sur le Mondial avec les Bleus, va-t-il rejoindre Lionel Messi à Barcelone la saison prochaine. La presse espagnole croit savoir qu’il va rester à l’Atletico, lui a démenti via son cercle familial, et les dirigeants des deux clubs attendent qu’il se décide.

Il y en a un, en tout cas, qui aimerait bien que ça se décante en faveur du Barça, c’est Lionel Messi. La star argentine a accordé une longue interview au Mundo Deportivo avant le Mondial, une concession rare pour Messi qui fuit les médias autant que possible, dans laquelle il pousse très fort pour la venue du Français.

« Avec les bons joueurs, c’est facile de s’entendre, et Griezmann fait partie des grands joueurs, il vit actuellement un moment exceptionnel de sa carrière. Ce sera à l’entraîneur de voir comment on peut jouer ensemble, mais c’est évidemment un super joueur et on s’entendrait parfaitement sur le terrain. Sa venue n’est pas assurée à 100 %, mais plus on a de qualité offensive, mieux c’est » Si ça se fait, on souhaite bon courage à Valverde pour faire jouer Suarez, Messi, Dembélé et Grizou ensemble sans mettre en péril l’équilibre de l’équipe.