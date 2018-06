Mercato: Griezmann aurait annoncé à ses proches qu'il a décidé de rester à l'Atletico

Griezmann inscrit le premier but pour Madrid. L'OM est mené 1-0 à la mi-temps. — Boris HORVAT / AFP

C’est peut-être le transfert de l’été qui est en train de faire un énorme plouf avant même le début de la Coupe du monde. Alors que le départ d’Antoine Griezmann pour le Barça semblait acquis, il semblerait que l’attaquant des Colchoneros réuni avec les Bleus à Clairefontaine pour préparer la Coupe du monde ait changé d’avis.

⚠ ATENCIÓN

📣 ABC: "Griezmann ha comunicado a sus allegados que se queda"

➡ https://t.co/xjl2275rem pic.twitter.com/RT6pCLtYTH — Atlético de Madrid (@Atletico_MD) June 4, 2018

Selon le quotidien généraliste ABC, qui sort peu d’infos sur le sport mais souvent avérées, Griezmann aurait prévenu ses proches par texto qu’il avait fait le choix de rester un an de plus à l’Atletico avec en ligne de mire la finale de la Ligue des champions dans le Wand Metropolitano et une nette revalorisation salariale qui en ferait un des joueurs les mieux payés au monde (20 millions d’euros). La perspective d'être le lieutenant de Lionel Messi à Barcelone​ l’aurait finalement refroidi de tenter l’expérience.

Une information aussitôt démentie par l'entourage du joueur sur l'equipe.fr: «A ce jour, on ne sait pas où Antoine jouera la saison prochaine. Antoine n'a toujours pas acté son nouveau club. Et contrairement à tout ce qui s'est raconté ces derniers mois, il n'a signé aucun pré-contrat avec le Barça.»