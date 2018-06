VIDEO. Que c'est meugnoooon! Antoine Griezmann danse «Allez les Bleus» avec sa fille

Antoine Griezmann et sa fille — Capture d'écran Twitter

On la tient, la vidéo la plus choue du week-end. Merci pour ça Antoine Griezmann, qui s'est filmé en train de courir dans sa maison avec sa fille, munis de drapeaux des Bleus. On y entend des rires et franchement, c'est à tomber ! Postée sur Twitter au lendemain de la victoire de l'équipe de France sur l'Italie (3-1), cette vidéo est appelée «Allez les Bleus». Et si ça ne vous donne pas envie de croire à la victoire desdits Bleus à la Coupe du monde, alors rien ne le fera.

Allez les bleus 🇫🇷👸🏼 pic.twitter.com/K7c7UHMiAa — Antoine Griezmann (@AntoGriezmann) June 2, 2018

Allez, cette petite fille, on est prêts à mettre un billet qu'on la reverra sur la pelouse le 15 juillet prochain !