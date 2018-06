20h35: Et on commence par l’incroyablement belle compo de Deschamps pour ce match ! C’est pas possible, le mec il a senti le souffle de Zidane dans sa nuque, il s’est dit « Bon on arrête les conneries Giroud et Matuidi titulaires et on se fait une petite équipe de rêve en attaque et au milieu. » Franchement, c’est magnifique à voir ! Continue sur cette voie Didier!