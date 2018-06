FC Nantes: Ce jeudi, journée décisive dans le choix du futur coach pour le président Kita?

FOOTBALL La direction doit recevoir les avocats/représentants des deux coachs (Halilhodzic et Cardoso) encore en lice ce jeudi...

Waldemar Kita. — LOIC VENANCE / AFP

Il reste deux entraîneurs en lice pour la succession de Ranieri : Cardoso et Halilhodzic.

Des rendez-vous avec les représentants des deux derniers candidats doivent avoir lieu ce jeudi.

La décision finale ne devrait plus tarder.

La fin d’un feuilleton interminable dans les heures/jours à venir ? Peut-être. Ce jeudi pourrait être une journée décisive dans le choix du nouveau coach du FC Nantes. Qui va succéder à Claudio Ranieri ? Cardoso ou Halilhodzic ? A priori, - sauf arrivée inattendue d’un autre dossier -, ce sont les deux derniers candidats encore en lice pour le poste.

Ce jeudi, la direction du FCN a rendez-vous avec les représentants/avocats des deux techniciens. En début de semaine, à Paris, Waldemar Kita et son fils, Franck, ont déjà vu Miguel Cardoso, coach portugais de 46 ans, puis Vahid Halilhodzic, âgé de 66 ans.

Halilhodzic a charmé Kita

Le technicien bosnien, licencié de son poste de sélectionneur du Japon il y a quelques semaines, a séduit le président Kita, comme l’écrivait 20 Minutes mardi. Ce dossier d’un coach très autoritaire ne fait néanmoins pas l’unanimité au club, notamment au sein de la formation. Le président Kita semble être le seul à être vraiment convaincu par l’ancien grand attaquant du FCN (1981-1986).

— 20 Minutes Nantes (@20minutesnantes) June 5, 2018

L’entraîneur portugais Miguel Cardoso, qui a été vu une fois en avril et une autre fois lundi dernier, possède un profil plus en adéquation avec un projet sur le moyen/long terme d’un club. Le technicien de Rio Ave a une vraie appétence pour la formation, en témoigne son expérience de trois ans (2013-2016) au Shakhtar Donetsk. Il a aussi été coach adjoint dans plusieurs formations portugaises (Braga, Sporting CB, etc.). Sa cote au Portugal est sur une phase ascendante grâce à sa surprenante 5e place acquise avec Rio Ave la saison dernière. Il a l’avantage de parler parfaitement français. Au club, ce profil plaît davantage que celui de Vahid Halilhodzic.

Cardoso a de l’avance, mais…

Mercredi soir, un proche du dossier confiait à 20 Minutes que le Portugais avait un peu d’avance sur « coach Vahid ». Il convient toutefois d’être prudent car c’est Waldemar Kita en personne - sous le charme du Bosnien - qui devra trancher. Il faudra aussi qu’un accord soit trouvé avec l’heureux élu… La direction aimerait avoir bouclé le dossier au plus tard en début de semaine prochaine.

