FC Nantes: La Brigade Loire veut rencontrer Kita «avant qu'il ne soit trop tard»

Maintenant, ça suffit. La Brigade Loire a publié mardi soir une lettre destinée au président Kita. L’un des plus gros groupes de supporters nantais réclame « un changement radical » dans la gestion du club nantais considérant que « le club est plongé dans la plus grande crise d’identité de son histoire » et qu'« il n’y a aucune cohérence dans les décisions prises à la tête du FC Nantes, que cela soit à moyen ou long terme ». La BL, qui ne cautionne évidemment pas les tags d’insultes et de menaces à la Beaujoire du week-end dernier, déplore qu’il n’y ait « aucun projet sportif… aucun » depuis maintenant 11 ans, c’est-à-dire depuis l’arrivée du président Kita à la tête du FCN.

« Le FC Nantes a besoin de redevenir un véritable club de football. Le sportif et les acteurs qui l’incarnent doivent reprendre véritablement le contrôle, à tous les étages », poursuivent les fans nantais.

Avant de conclure : « Il faut que vous l’entendiez, Waldemar, d’une manière ou d’une autre. Que vous acceptiez d’avoir à apprendre de ceux qui aiment ce club, que vous compreniez que votre façon de faire actuelle ne pourra jamais marcher. Il faut que vous le fassiez, pour votre bien, et surtout pour le bien du FC Nantes, notre bien commun. Avant qu’il ne soit trop tard. »

