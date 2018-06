« Un supporter, un président, un entraîneur, votons Waldemar Kita ! » Des supporters du FC Nantes viennent de lancer une pétition sur le Web « pour que [le président du FCN] enfile le survêt et nous montre ses talents d’entraîneur ! », expliquent-ils.

Ce dimanche, près de 500 personnes ont déjà apposé leur signature. « Depuis onze ans aucun entraîneur n’a véritablement su redorer le blason du FC Nantes et surtout se mettre au niveau du professionnalisme exigeant de son premier représentant, Waldemar Kita, poursuivent les fans, qui ne manquent pas d’ironie. Aujourd’hui, il est temps de combler notre retard en la matière et seul notre président semble désormais être en mesure de remporter ce pari. Son expertise, son sens de l’innovation et son empathie pour tout ce qui n’est pas de lui doivent enfin être reconnus à leur juste valeur. »

Si vous souhaitez signez la pétition, c'est ici... (même si on doute qu’elle aboutisse à quelque chose)

La piste du Portugais Cardoso réactivée

Pour rappel, la direction du FCN est toujours en recherche active d’un coach pour remplacer l’Italien Claudio Ranieri, qui a préféré ne pas honorer sa deuxième année de contrat. Après l’échec du dossier Gourvennec, le président Kita a réactivé certaines pistes, notamment celle du Portugais Miguel Cardoso. Une rencontre est même prévue à Paris avec le coach de Rio (5e en Liga Nos) et la direction du FCN lundi, selon les informations de 20 Minutes.

David Phelippeau