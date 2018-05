FC Nantes: Stepinski quitte le club... et ne laissera pas un souvenir impérissable

Mariusz Stepinski lors de son but fabuleux contre Marseille le 12 février 2017. — JEAN-SEBASTIEN EVRARD / AFP

Mariusz Stepinski, transféré définitivement au Chievo Verone, club italien dans lequel il est prêté jusqu’à la fin de la saison ? C’est « oui », a fait savoir à 20 Minutes la direction du FC Nantes ce lundi midi.

En Italie, Stepinski, qui était sous contrat avec le FCN jusqu’en 2020, a inscrit cette saison 5 buts en une vingtaine de rencontres. Depuis plusieurs semaines, le club italien avait affirmé qu’il souhaitait conserver l’attaquant polonais de 23 ans. C’est chose faite, celui qui n’a pas été sélectionné avec la Pologne pour le Mondial en Russie ne reviendra donc pas à la Jonelière.

Après son but contre le Milan AC, il y a deux journées de ça, Mariusz Stepinski récidive contre le Napoli #FCNantes pic.twitter.com/Yum14iAzf0 — Piłka & Nożna (@OwskiMateusz) April 8, 2018

Priorité de René Girard​ lors de l’été 2016 et acheté un peu plus de 2 millions d’euros, l’international polonais a marqué 4 buts pour 21 matchs disputés en Ligue 1 (saison 2016-2017) avec Nantes. Les supporters se souviendront notamment d’une magnifique réalisation face à l’Olympique de Marseille, et c'est à peu près tout...

>> A lire aussi : FC Nantes: Fin du feuilleton Gourvennec en ce début de semaine?

>> A lire aussi : FC Nantes: «On n'est pas des beaufs, des bouseux», les agriculteurs répondent à Waldemar Kita