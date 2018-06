FC Nantes: Derbys, chocs, retrouvailles... On vous dit tout du calendrier des Canaris

Djidji face au Monégasque Diakhaby en novembre dernier. — LOIC VENANCE / AFP

Les Canaris commenceront leur championnat à la Beaujoire contre Monaco le 11 août.

Les chocs face à l’OM et au PSG ne seront pas avant le mois de décembre.

Nantes finira - comme la saison dernière - à la Beaujoire contre Strasbourg.

La France (du football) est plus qu’en émoi. Le calendrier 2018-2019 vient enfin de tomber sur les réseaux sociaux. Supporters, clubs, joueurs… Tout le monde attendait ce moment avec un mélange de fébrilité et de plaisir. Voici ce qui attend les Canaris pour les mois à venir. 20 Minutes a sélectionné les difficultés, les chocs, les derbys, les retrouvailles… Tour d’horizon.

🗓 Voici en exclusivité le calendrier 2018/2019 du @FCNantes ! 🤗

Ne ratez pas une occasion d'assister à vos matchs préférés cette saison ! ⚽️👊

Un match de gala puis… une série abordable.

A quoi vont être confrontés les Canaris dès la reprise ? Le week-end du 11-12 août, le FCN accueillera l’AS Monaco dans un match de gala (1re journée). Avant d’enchaîner une petite série de rencontres davantage à leur portée : déplacements à Dijon (2e journée), Strasbourg (4e journée) et Lille (6e journée) et réceptions de Caen (3e journée) et Reims (5e journée).

Des chocs… mais pas tout de suite.

Il va falloir être patient avant de voir les Canaris affronter le PSG ou l’OM. La réception des Marseillais aura lieu seulement à la 16e journée (5 décembre) et le déplacement au Parc des Princes interviendra quinze jours plus tard (19e journée), juste avant la trêve hivernale. Les matchs retours ? Réception de Paris le week-end du 9-10 mars (28e journée) et voyage au Vélodrome le dimanche 28 avril (34e journée).

Et les derbys ? Ou les duels historiques ?

Beaucoup de supporters attendent cette rencontre. Rennes recevra d’abord le FCN le week-end du 10-11 novembre (13e journée) et se déplacera à la Beaujoire le 12 janvier à l’occasion du match de reprise d’après trêve (20e journée). Le derby des Pays-de-la Loire (face à Angers) se tiendra le week-end du 24-25 novembre à la Beaujoire (14e journée) et le week-end du 19-20 janvier à Raymond-Kopa. Le derby de l’Atlantique ? A Bordeaux, le 6-7 octobre (9e journée) puis à Nantes, le week-end du 23-24 février (26e journée). Enfin, pour les nostalgiques, les Verts seront face aux Canaris le week-end du 1-2 décembre dans le Forez (15e journée) puis à la Beaujoire, le week-end du 26-27 janvier (22e journée).

Retrouvailles avec Dubois et dernière ligne droite

Le FCN retrouvera Léo Dubois à Lyon, le week-end du 29-30 septembre (8e journée). Et l’ancien capitaine sera de retour à la Beaujoire, le 13-14 avril (32e journée). La dernière ligne droite en cas de maintien ou places pour l’Europe (sait-on jamais !) du mois de mai ? Réceptions de Dijon (35e journée) et Strasbourg (38e journée et ultime journée, tiens, tiens comme la saison dernière) et déplacements à Nice et Montpellier.

