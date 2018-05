Rabiot Gate: « Le choix de Didier Deschamps à mon égard ne répond à aucune logique sportive », Adrien Rabiot persiste, signe et s’enfonce

Adrien Rabiot s'enfonce de plus en plus... — J.E.E/SIPA

Refusant d'être réserviste, suite à l’annonce de la liste des Bleus de Deschamps pour la Coupe du monde, Adrien Rabiot continue de s’enfoncer. Dans un communiqué surréaliste diffusé par RTL, le milieu parisien tente d’expliquer son choix : « Si j’ai décidé de me retirer de la liste des suppléants, c’est que je considère que le choix du sélectionneur à mon égard ne répond à aucune logique sportive. Je suis un compétiteur sans états d’âme mais je suis aussi un homme et à ce titre j’aurais aimé être considéré comme tel. (…) J’assume et j’assumerai toutes les conséquences de mon choix avec le soutien de ma famille et de mes proches. »

Document RTL. La lettre ouverte d'Adrien Rabiot sur son refus d'être suppléant.

À sa lecture, c'est encore plus difficile de lui trouver des excuses. Enfant gâté et capricieux vient d'écorner son image pour le restant de sa carrière. pic.twitter.com/D6aC1VdzXw — EspoirsduFootball (@EspoirsduFoot) May 25, 2018

Parfois, il réussit à être presque touchant, comme quand il dit « J’ai un rêve, comme tous les footballeurs, c’est jouer pour mon pays. Porter le maillot bleu est pour moi un honneur, une fierté. Gagner avec la France, gagner pour la France, est une mission. » Mais très vite, il se réenfonce : « Je déplore d’être caricaturé comme un jeune joueur immature incapable de mesurer la portée de ses actes. »

"Adrien Rabiot ne souhaite plus entendre parler de Didier Deschamps et ne compte pas revenir en sélection." pic.twitter.com/tFjcqePwmK — Winamax Sport (@WinamaxSport) May 25, 2018

Déjà que l'affaire faisait beaucoup parler, voilà qui devrait encore relancer la controverse, et encore plus écorner la réputation du jeune milieu français, sans parler de l'amour de Deschamps pour lui qui risque d’atteindre des profondeurs insoupçonnées… Allez, ce serait quand même bien que le football français se concentre sur la Coupe du monde qui est dans moins de trois semaines hein !