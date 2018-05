EN DIRECT. Liste des 23: Rabiot et Fekir seulement réservistes?...Payet appelé malgré sa blessure?... La liste de Deschamps en live dès 20h

Enfin! Des mois qu'on observe les uns et les autres, qu'on se demande qui a marqué des points et qui en a perdu, qui est compatible avec tel système ou non, bref qu'on joue au sélectionneur qui doit faire sa liste pour la Coupe du monde. Mais de sélectionneur, il n'y en a qu'un et il va mettre fin au suspense ce jeudi soir. Didier Deschamps dévoilera le nom des 23 joueurs retenus pour se rendre en Russie, à partir du 14 juin prochain. Quel sort pour Payet, Thauvin et Fekir? Lacazette en doublure de Giroud? Mendy assez remis?

>> Rendez-vous sur les coups de 20h00 pour suivre ça (et critiquer, bien sûr) tous ensemble...