FC Nantes: Gourvennec favori, Cardoso pisté, Vieira poussé par Djorkaeff

Les entretiens se poursuivent au FC Nantes pour trouver le successeur de Claudio Ranieri.

Jocelyn Gourvennec est le numéro 1 dans l’esprit du président Kita.

Le Portugais Miguel Cardoso est aussi pisté par la direction du FCN.

Chaque jour, un nouvel épisode du feuilleton du futur coach du FCN. Qui va donc remplacer Claudio Ranieri, dont l’accord de rupture avec la direction nantaise pourrait être officialisé très vite ? Plusieurs pistes sont à l’étude, mais celle qui mène à Jocelyn Gourvennec est à ce jour la priorité du président Kita.

Lundi après-midi, Waldemar Kita et son fils, Franck, ont reçu le technicien espagnol Gerard Lopez Segù, âgé de 39 ans. L’entretien s’est parfaitement déroulé. L’ancien milieu de terrain de Valence et de Monaco a séduit notamment par sa connaissance du FC Nantes (de l’effectif actuel et des jeunes professionnels), son ambition de jeu offensif (c’est un pur Barcelonais), son profil de formateur (il a eu en charge la réserve de Barcelone de 2015 à 2018), mais son manque d’expérience (il n’a jamais entraîné de club pro) semble rédhibitoire aux yeux des décideurs nantais.

Gourvennec est ultra-favori

Ce mardi, Jocelyn Gourvennec (46 ans), sans club depuis son licenciement de Bordeaux en janvier dernier, doit être reçu par la direction nantaise. C’est le grand favori. En interne, un lobbying de quelques formateurs (et salariés) pousse pour le retour de Gourvennec, joueur au FCN de 1995 à 1998. L’ancien technicien guingampais jouit d’une excellente image à la Jonelière.

Alors que la collaboration des deux hommes semblait impossible il y a quelques mois, elle est désormais plus que d’actualité. Gourvennec peut-il faire marche arrière, doutant de sa capacité à travailler sur le long terme avec WK ? D’autant que « Joce » – comme beaucoup le surnomment – a d’autres propositions, notamment en France. A l’issue de l’entretien de ce jour, on devrait avoir une tendance.

Miguel Cardoso suivi de très près

Un autre dossier pourrait venir interférer. C’est le journal L'Equipe qui l’évoque ce mardi matin. Le nom de Patrick Vieira (41 ans), coach de New York City jusqu’en décembre prochain, aurait été soufflé au président Kita… par Youri Djorkaeff, qui selon toute vraisemblance devrait intégrer l’organigramme du FCN dans un rôle restant encore à définir (directeur sportif ?) comme révélé par 20 Minutes lundi. Le dossier serait très compliqué à finaliser. Et il n’est pas du tout certain que Patrick Vieira soit tenté par le projet nantais…

Enfin, selon les informations de 20 Minutes, une autre piste est à l’étude, celle qui mène à l’entraîneur portugais Miguel Cardoso (45 ans). Ce dernier est en poste actuellement à Rio Ave, qui vient de finir à une très belle 5e place en D1 portugaise. Il possède un vrai profil de formateur avec une expérience de trois ans (2013-2016) au Shakhtar Donetsk. Il a aussi été coach adjoint dans plusieurs formations portugaises (Braga, Sporting CB, etc.). Le Portugais pourrait être reçu par la direction du FCN.

