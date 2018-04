ASSE: Pure folie... 16es à Noël, les Verts entrent dans la zone Europe en renversant Troyes (2-1)

Muet depuis le 3 mars et un doublé contre Dijon (2-2), Robert Beric a effectué un spectaculaire retour au premier plan ce dimanche. — PHILIPPE DESMAZES / AFP

Plus rien n’arrête l’ASSE en 2018. Réaliste et solidaire, Troyes a cru pouvoir réaliser un gros coup dans sa lutte pour le maintien, avant un doublé de Robert Beric (2-1).

A nouveau euphoriques en deuxième période, les Verts s’emparent de la sixième place et sont plus que jamais dans le coup dans la course à l’Europe, à quatre journées de la fin.

« Ce match-là, on va le gagner 2-1. » Fort d’une incroyable dynamique depuis trois mois (avec désormais 7 victoires et 5 nuls sur les 12 dernières journées), Jean-Louis Gasset a vu juste en s’adressant à ses joueurs à la mi-temps ce dimanche. Ceux-ci venaient de quitter la pelouse menés (0-1 dès la 8e minute de jeu) par Troyes (18e) et sous des sifflets assez fournis d’un Chaudron privé de son kop sud (huis clos partiel). Un contexte à sinistrose capable de vous inverser une spirale positive.

29 - Seuls Paris (37) & Marseille (31) ont pris plus de points que St Etienne (29) en Ligue 1 sur la phase retour. Mercato. @ASSEofficiel pic.twitter.com/tCkIByH8B5 — OptaJean (@OptaJean) April 22, 2018

Mais comme nous l’a révélé Yann M’Vila, il en fallait plus pour mettre à mal la confiance contagieuse de l’entraîneur stéphanois, qui n’a pas hésité à remplacer Assane Diousse et Paul-Georges Ntep (à nouveau décevant) par Kévin Monnet-Paquet et Robert Beric. « Il fallait changer de tactique parce qu’on n’avait pas assez de présence devant le but, explique Jean-Louis Gasset. Il fallait aussi avoir le calme nécessaire pour ne pas se jeter dans la gueule du loup. Et puis les joueurs sont en confiance et ils pensent qu’on peut rester invaincu jusqu’à la fin de la saison. »

Gasset prend les rênes du club avant la trêve hivernale, 16e à 2 points du baragiste.



À 4 journées de la fin, le club est 6e à 1 point de la 5e place. Et avec du jeu.



Quelque soit l’issue de la saison, merci Monsieur Gasset. — Le Père Vert (@Le_PereVert) April 22, 2018

« Un calendrier assez difficile »

Après un doublé de Robert Beric, dans son pur registre de buteur (69e, 74e), les Verts (6es à un point de Nice) sont dans le coup, à quatre journées de la fin, pour préserver ce challenge qui semblait si improbable il y a peu, même avec cet ambitieux mercato hivernal. Si Jean-Louis Gasset pointe « un calendrier assez difficile » (déplacement à Montpellier vendredi puis à Monaco, réception de Bordeaux et du Losc), il n’oublie pas que les Verts ont déjà « doublé dix équipes » en 2018. Encore une pour s’éviter tours préliminaires et barrage de Ligue Europa ?

Robert Berić en direct sur beIN SPORTS : "Très heureux d'être entré en jeu et d'avoir pu marquer" #ASSEESTAC pic.twitter.com/J3NgUM5g6D — beIN Ligue 1 Confo (@beINLigue1Confo) April 22, 2018

« Notre objectif est peut-être l’Europe, avoue désormais Yann M’Vila, avec encore une certaine prudence. Comme on gravit les échelons et que tout se passe bien, on va essayer d’accrocher quelque chose, on ne va pas se mentir. » Ça tombe bien, le kop nord du Chaudron s’est subitement embrasé, ce dimanche au coup de sifflet final, en reprenant son chant « Saint-Etienne Coupe d’Europe ». Les supporters de l’ASSE ne pensaient à coup sûr pas ressortir ce refrain classique de l’ère Galtier dès 2018.