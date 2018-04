VIDEO. Strasbourg-Saint-Etienne: Comment tirer un bon penalty? Les secrets du 100% de réussite du Racing

Le milieu strasbourgeois Jonas Martin face au portier stéphanois Stéphane Ruffier à Geoffroy Guichard fin novembre. — P. Desmazes / AFP.

Avec un 7/7 cette saison, le Racing club de Strasbourg peut compter sur sa réussite dans les tentatives de penalty.

Deux tireurs du Racing, où il n’y a pas de hiérarchie, expliquent leur stratégie à 20 Minutes entre la force ou l’adaptation au gardien.

À l’entraînement ce mercredi midi, l’opposition s’est terminée sur une séance de pénos, sous le soleil d’Alsace. Un simple moyen de se départager. Pas un travail spécifique. Là n’est donc pas le secret du 100 % strasbourgeois sur penalty cette saison en Ligue 1, à l’heure de recevoir Saint-Etienne samedi à la Meinau (20h).

Sur sept tentatives, les joueurs en Racing en ont réussi sept, glanant ainsi huit points depuis leur retour dans l’élite. Dernier en date, le 7 avril, à Angers (1-1). Où Jonas Martin, fauché juste avant, n’a pas tremblé au moment d’égaliser à la 71e. Avec sérénité, en attendant au maximum pour envoyer son tir de l’autre côté du gardien angevin.

« Concentration », « détermination » et « confiance »

L’intéressé préfère ne pas donner sa recette magique. Mais il confie tout de même : « Il faut déjà bien se concentrer, penser positif, ne pas se dire qu’on va le louper. Et puis il faut beaucoup de détermination et confiance en son pied. » Sur ses quatre buts de la saison, Jonas Martin a mis trois pénos, où il a parfois été plus décisif que dans le jeu.

On peut aussi regarder le gardien, si on sait qu’il part longtemps avant, pourquoi pas s’adapter à lui. »

Un penalty ne vaut peut-être pas un but dans le jeu côté plaisir, mais au niveau des statistiques et des points apportés à l’équipe, aucune différence. Et pour les convertir, chacun a bien sa stratégie. Des joueurs optent d’entrée pour un côté, d’autres attendent. Avant Jonas Martin cette saison, Kenny Lala et Dimitri Liénard ont tiré pour le Racing.

🎯 Le @RCSA a converti ses 7️⃣ penalties en Ligue 1 cette saison, soit l’équipe qui a le plus marqué de buts de la sorte tout en affichant 100% de réussite (📊 @OptaJean).#SCORCSA ⚫️ 1-1 🔵 pic.twitter.com/qARdscy8dW — Racing Database 🥨 (@1RacingDatabase) April 9, 2018

Deux stratégies, en force ou en s’adaptant au gardien

« De plus en plus de joueurs regardent le gardien et changent de côté en fonction de ce qu’il fait, décrypte ce dernier. Et il y a des joueurs qui choisissent avant en essayant de placer le ballon du mieux possible en forçant un peu. Pour que ce soit imparable même si le gardien est du bon côté. » C’est son choix à lui. Quitte à prendre des risques.

« L’important, c’est d’avoir quelqu’un sûr de lui, de son geste technique et en confiance, prolonge leur coach Thierry Laurey. Pour être capable de faire tout ce qu’il faut pour la mettre au fond, il faut être lucide, calme. Ne pas avoir d’excitation et ne pas être perturbé par des éléments parasites. » Au Racing, il n’y a pas de hiérarchie de tireurs.

Celui qui ratera n’ira pas « au bagne »

« Celui qui se sent le frappe, ils règlent le problème entre eux, il n’y a pas de penaltygate chez nous », sourit encore l’entraîneur. Kenny Lala a pris ses responsabilités au moment où Dimitri Liénard n’était plus forcément dans l’équipe. Et depuis la blessure du latéral, Jonas Martin tient donc la barre. « C’est une histoire de sérénité », ajoute coach Laurey.

Le technicien peut compter, dans ce domaine, sur « des garçons qui ont confiance en eux ». Pas si anecdotique dans la course aux points pour le maintien. Contre Saint-Etienne en 16es de Coupe de la Ligue en octobre, Strasbourg s’était qualifié grâce à un 5/5 aux pénos. Coach Laurey conclut : « On ratera bien un jour, mais ce n’est pas pour autant qu’enverra celui qui ratera au bagne. »