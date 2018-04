Angers-Strasbourg: «Un bon point quand tu vois les résultats des concurrents directs», selon Laurey

La joie des Alsaciens. — JEAN-FRANCOIS MONIER / AFP

Menés très vite 1-0, les Alsaciens ont réalisé une belle deuxième période et ont égalisé sur un penalty de Jonas Martin.

Le Racing reste 16e de L1, mais conforte son avance en prenant un point en plus sur trois de ses poursuivants.

Thierry Laurey a raison. Vu son nombre d’occasions, le Racing est presque parti avec des regrets du Maine-et-Loire. Un ballon sauvé sur la ligne par l’Angevin Mangani (24e), deux face-à-face manqués par Bahoken (45e + 1 et 87e), une barre trouvée par Grimm (48e)… Strasbourg n’a pourtant pris qu’une unité (1-1) à Angers samedi soir.

Un but pourtant encaissé très vite…

« On prend ce point avec beaucoup de plaisir, estime l’entraîneur Thierry Laurey. Quand tu prends quelque chose ici, à Angers, c’est que t’as fait un match qui ressemble à quelque chose. » Demandez aux deux derniers visiteurs du stade Raymond-Kopa : Guingamp et Caen. Les Bretons et les Normands ont pris un but assez vite d’Angers puis ont pris la foudre de Toko-Ekambi et ses copains. Un peu comme ce qu’il aurait pu arriver aux Alsaciens samedi, menés 1-0 dès la 7e minute de jeu. « On voulait bien attaquer le match, mais on a fait tout le contraire en encaissant ce premier but », peste Jonas Martin, qui a provoqué puis transformé le penalty (71e).

« J’étais inquiet, avouera même Thierry Laurey à l’évocation de l’ouverture du score des Angevins. Mais on a réussi à ne pas tomber dans le piège et éviter les contres angevins. Plus on avançait dans le match, plus c’était intéressant. C’est toujours compliqué de reprendre le fil du match ici à Angers… »

Un point encore en plus par rapport aux poursuivants

Strasbourg l’a repris de fort belle manière en faisant totalement déjouer le SCO en deuxième période. « Le problème avec nous, c’est que quand on fait un bon match, souvent, on ne le gagne pas, regrette Laurey, avec le sourire. J’aimerais faire un mauvais match, on gagnera peut-être comme ça… »

En attendant, Strasbourg stagne au classement. Il plafonne à la 16e place de la L1, mais prend une unité d’avance en plus sur trois de ses poursuivants : Lille (6 points d'avance), Troyes (cinq points d'avance sur les Troyens, barragistes) et Toulouse (4 points d'avance) battus samedi soir. Le gagne-petit au niveau comptable suffit au bonheur des Alsaciens. « C’est vraiment un bon point quand tu vois les résultats des concurrents directs », conclut Laurey. « En prenant trois points le prochain match [réception de Saint-Etienne], on ferait un bon pas vers le maintien », s’emballe même Martin. Le Racing compterait alors 37 points : ce capital de points ne serait pas suffisant, mais il serait très rassurant en vue du maintien.