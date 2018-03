Strasbourg: La lutte pour le maintien n'est pas terminée, il y a une dernière ligne droite à bien gérer — PASCAL PAVANI / AFP

Strasbourg a décroché le match nul à Toulouse samedi (2-2) et est toujours 15e de Ligue 1.

Son maintien n'est toutefois pas assuré. Pour cela, le Racing devra bien gérer la dernière ligne droite du championnat qui arrive.

Avant le match à Toulouse, le milieu Dimitri Liénard le rappelait : « Depuis que je suis à Strasbourg, ça se joue toujours sur les derniers matchs, je ne vois pas pourquoi ça changerait cette année ». Ca tombe bien : le Racing entrevoit la dernière ligne droite à l’issue de laquelle le promu alsacien compte bien évidemment décrocher son maintien en Ligue 1. Après le nul ramené de la ville rose samedi (2-2), le coach Thierry Laurey a jugé que si son équipe continuait à faire de tels matchs, « on va se maintenir il n’y aura pas de problème. Je pense que nous sommes sur la bonne voie ». Petit aperçu, toutefois, du trajet encore à effectuer.

Des points, c’est tout. Les clubs ont tendance à placer le maintien autour des 42 points gagnés en championnat. A la fin du cycle aller, le Racing avait fait la moitié du chemin. Il affiche désormais 32 points. On vous laisse faire le calcul mais, allez, minimum trois victoires puis un nul d’ici à la fin de saison et on n’en parle plus.

"Alors 3 points + 3 points + 3 points...." - PASCAL PAVANI / AFP

Des dates à cocher. Strasbourg doit encore jouer huit matchs, la moitié à la Meinau. Dont notamment la prochaine affiche contre Metz le 1er avril à 17h, derby crucial pour le maintien. Le Racing enchaînera avec un déplacement à Angers, la réception de Saint-Etienne puis un match à Amiens. Des rencontres peut-être plus abordables, sur le papier, que les quatre dernières contre Nice, Rennes, Lyon et Nantes.

Du sang frais. Depuis le début du cycle retour, Thierry Laurey a pu enregistrer des retours de blessés de longue date dans son effectif. De quoi pallier aux nouveaux forfaits mais surtout apporter du sang frais sur le terrain. En défense avec Dimitri Foulquier d’abord et plus récemment Abdallah Ndour, dans le onze samedi à Toulouse pour son deuxième match de la saison. Comme lui, le milieu Benjamin Corgnet a été titularisé pour la première fois après cinq mois d’absence. En se montrant déjà précieux pour « élever le niveau technique de l’équipe », dixit son coach. Pour la suite ? On imagine que Nuno Da Costa aura envie de rattraper le temps perdu lorsque l’attaquant aura enfin soigné ses adducteurs.