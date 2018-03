Strasbourg-Monaco: Le Racing a pris «une leçon de réalisme» par les Monégasques

Strasbourg-Monaco: Le Racing a pris une leçon de réalisme — PATRICK HERTZOG / AFP

Strasbourg recevait Monaco vendredi au stade de la Meinau pour la 29e journée de Ligue 1. Le Racing s'est incliné (1-3) face à des Monégasques réalistes et efficaces.



Les statistiques font mal. Lors de la défaite du Racing contre les Monégasques au stade de la Meinau vendredi (1-3), Strasbourg a tenté 30 tirs dont six cadrés. Monaco, qui a tiré dix fois, a cadré trois fois… pour trois buts.

Conclusion : les champions en titre ont tiré trois fois moins mais marqué trois fois plus que le promu alsacien. Le premier but est signé Jovetic (6e), sur le premier ballon ayant approché la surface de réparation alsacienne. Strasbourg égalisera grâce à Bahoken (19e). Mais Lopes (21e) ne tardera pas à redonner l’avantage aux siens (21e), et Fabinho creusera l’écart (41e).

Les gars n’étaient pas là pour blaguer et avaient fait le boulot dès la mi-temps avec un max d’efficacité, comme souvent.

14 - 14 des 20 derniers tirs cadrés de l'@AS_Monaco en Ligue 1 ont terminé au fond des filets adverses. Chirurgical. pic.twitter.com/RNqWDX9dh0 — OptaJean (@OptaJean) March 9, 2018

« On se fait punir comme des gosses »

Du coup l’analyse du match en zone mixte a été très vite résumée par le milieu alsacien Dimitri Liénard : « On a l’impression d’avoir mis tous les ingrédients qu’il fallait ce soir et malheureusement on se fait punir comme des gosses de 15 ans. Les Monégasques ont su faire ce qu’il fallait. Ils nous ont mis une leçon de réalisme : sur la première mi-temps quatre actions, trois buts… »

#RCSAASM simple constat de #Lienard après la défaite de Strasbourg : "Monaco nous a donné une leçon de réalisme" #RCSA — Alexia Ighirri (@alexia_ighirri) March 9, 2018

Un « maximum d’efficacité » qui rend Thierry Laurey, le coach strasbourgeois, « admiratif ». Et de poursuivre : « Je n’ai pas vu cinquante situations pour Monaco en première mi-temps. J’ai vu trois buts c’est vrai… »

Quant à la performance de ses hommes, le tacticien estime que « quand tu tires 29 ou 30 fois au but, avec des ballons qui frôlent la lucarne, et d’autres qui peuvent, qui doivent même, aller au fond, on ne peut pas faire beaucoup plus, offensivement. Défensivement oui, il y avait mieux à faire ».

« Quelques relâchements coupages »

S’il salue les efforts de son effectif pour « se créer des occasions, produire du jeu sur un terrain difficile » et « qui malgré l’ouverture du score s’est remis en route pour ne pas laisser les Monégasques gérer le tempo du match », Thierry Laurey regrette encore « quelques relâchements coupables » après l’égalisation.

Au vu de l’intensité globale mise par ses coéquipiers face au champion en titre et la prestation offensive livrée vendredi soir, Dimitri Liénard se veut toutefois confiant pour les prochaines rencontres : « Malgré le terrain et l’adversaire, je pense qu’on peut être fiers de nous. Il faudra continuer dans le même état d’esprit que ce soir, parce que tout le monde ne jouera pas comme Monaco ». Tous les clubs n’ont pas ce luxe non.