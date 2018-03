Strasbourg-Monaco: Falcao sur la touche?Jovetic et Lopes sont toujours là pour assurer la 2e place

Strasbourg-Monaco: Jovetic avec Jardim — PATRICK HERTZOG / AFP

Monaco affrontait Strasbourg vendredi pour la 29 journée de Ligue 1.

Le champion en titre s'est imposé 3-1 au stade de la Meinau, avec des buts de Jovetic, Lopes et Fabinho.

Radamel Falcao était de retour dans le groupe monégasque et la nouvelle avait fait du bruit. Absent depuis cinq semaines à cause d’une blessure, « El Tigre » retrouvait la Ligue 1 vendredi au stade de la Meinau de Strasbourg. Comme prévu, il était sur le banc au coup d’envoi. Bon, finalement, il y sera resté pendant toute la rencontre, à l’issue de laquelle le champion en titre s’est imposé (3-1).

De toute façon, le spectacle était assuré par Stevan Jovetic et Rony Lopes, auteurs des deux premiers buts monégasques. L’AS Monaco en a désormais l’habitude : ils sont les deux hommes en forme du moment. Le duo s’était déjà illustré lors des précédentes rencontres du champion en titre.

Les deux ont remis ça à la Meinau vendredi. Jovetic le premier (4e), de la tête, sur la première occasion monégasque de la rencontre. Lopes tout juste après l’égalisation de Strasbourg par Bahoken (21e). Le troisième but monégasque a été inscrit avant la pause par Fabinho (41e).

4 – Stevan Jovetic a marqué lors de ses 4 derniers matches de championnat (5 buts), c’est la 1ère fois qu’il réalise une telle série dans sa carrière au sein des 5 grands championnats européens. Bouillant. @AS_Monaco pic.twitter.com/yhcN3OGJEq — OptaJean (@OptaJean) March 9, 2018

Jovetic en est à son 5e but en quatre rencontres. Quant à Lopes, il a marqué à sept reprises lors de ses huit derniers matches.

« Important d’avoir des solutions »

Un seul être vous manque et rien n’est dépeuplé, donc, dans l’attaque rouge et blanche… De quoi réjouir Leonardo Jardim : « Il est important d’avoir des solutions pour les derniers matches pour attraper notre objectif, la deuxième place ». De toute manière, le coach ne voulait pas risquer de lancer un Falcao « pas à 100 % pour cinq minutes » sur une pelouse compliquée de la Meinau.

Un succès qui, sur le papier, pouvait être prévisible. C’est d’ailleurs le 14e match de l’équipe du Rocher sans défaite. Mais un succès ô combien précieux quand on pense qu’il permet aux Monégasques de rester deuxièmes et d’assurer leur avance sur ses principaux concurrents, l’OM et l’OL.

Surtout que les deux olympiques se rencontreront le 18 mars au Vélodrome. Tandis que le seul obstacle, a priori, qui se dresse encore sur la route de Monaco avant la fin de saison reste le PSG.