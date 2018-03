Strasbourg-Monaco: Martin Terrier n'a pas planté en Ligue 1 depuis sa signature à Lyon, faut-il s'en inquiéter?

FOOTBALL A la trajectoire un peu folle ces derniers mois, l'attaquant prêté au Racing Martin Terrier connaît une plus forte médiatisation depuis son transfert à Lyon. Et la pression supplémentaire qui va avec...

L'attaquant du Racing Martin Terrier à la lutte face à Vitorino Hilton dans un match fermé de Strasbourg contre Montpellier en février 2018. — AFP

Prêté à Strasbourg par Lille, le prometteur attaquant Martin Terrier s’est engagé avec Lyon pour plus de dix millions d'euros en janvier.

Face à cette actualité et ces performances, le joueur de 21 ans seulement doit faire face à une forte pression supplémentaire.

Le 29 avril 2017, Martin Terrier marque son premier but en Ligue 1 avec le Losc, son club formateur. Prêté à Strasbourg pendant l’été, le Nordiste découvre ensuite les Bleuets à l’automne, pour y planter six buts en trois matches. Enfin, au terme d’un petit feuilleton, le prometteur attaquant signe finalement à Lyon, en janvier 2018.

Ces derniers mois, la folle trajectoire de Martin Terrier, toujours en prêt au Racing, a de quoi laisser rêveurs bon nombre de jeunes footballeurs. Étincelant fin 2017, le buteur aux trois réalisations en Ligue 1 avec Strasbourg apparaît ces temps-ci un peu moins décisif pour le promu, qui n’a gagné que deux fois en championnat en 2018, avant de recevoir Monaco ce vendredi (20h45).

« Un peu embêté d’être au centre alors qu’il préfère la discrétion »

Faut-il toutefois s’en inquiéter, alors que le RCS n’a pas trouvé le chemin des filets depuis trois matches ? « Sa blessure l’a un peu freiné, c’est tout, coupe son coach Thierry Laurey. Après, je veux bien qu’au moment de son transfert à Lyon, ça l’a un peu embêté d’être au centre alors qu’il préfère la discrétion. Mais c’est fini, il a retrouvé ses jambes. »

🎂 Titulaire face à Caen, @Martin_Terrier fête aujourd'hui ses 21 ans ! On lui souhaite le meilleur 😃🎁 #HappyBirthday #SMCRCSA pic.twitter.com/mlzCj3HjYQ — RC Strasbourg Alsace (@RCSA) March 4, 2018

Touché à l’ischio-jambier en décembre, le natif d’Armentières a aussi raté le déplacement au PSG à cause d’une gêne à la cheville mi-février. Mais, à tout juste 21 ans désormais, le jeune attaquant - toujours en découverte de la Ligue 1 - a peut-être fait un peu les frais de la forte médiatisation de sa signature à l’OL. Au moins inconsciemment.

Jeune international des moins de 20 ans en bleu, Martin Terrier sera joueur du RCSA jusqu'en mai. - B. Poussard / 20 Minutes.

« Marquer un but pourrait améliorer sa confiance »

Face à la pression désormais plus grande, l’intéressé préfère se faire oublier, et ne pas répondre aux médias pour le moment. Mais ce mercredi, il a travaillé l’animation offensive avec son équipe. Et s’il n’a plus marqué en Ligue 1 depuis son transfert, il a néanmoins planté en Coupe à Grenoble (0-3), et délivré une belle passe décisive contre Troyes (2-1). Thierry Laurey poursuit :

« Il a aussi fait une très bonne première mi-temps à Chambly et un bon match à Caen. […]. La seule chose qui lui manque peut-être aujourd’hui, c’est de marquer un but. Il faut voir si ça peut améliorer sa confiance. »

Pas question, donc, pour l’actuel entraîneur du futur lyonnais - « sur la bonne voie » - de s’inquiéter, en attendant de le revoir jouer le plus relâché possible. « Il y en a d’autres qui ont signé nulle part et qui n’ont pas marqué non plus, embraye coach Laurey. C’est d’ordre collectif, et plus précisément aux attaquants de tenter des choses. »

Mais n’insistez pas trop sur la mauvaise passe du Racing et sur l’absence de buts marqués, vous risqueriez d’agacer l’entraîneur : « Ça nous est déjà arrivé. Ça nous arrivera encore. Bien sûr qu’on serait plus heureux si on marquait. Mais on ne peut pas dire qu’on n’a pas essayé. On a eu des occasions, on ne les a pas mises. C’est une histoire d’efficacité, de réussite, quelquefois. Ça se joue sur pas grand-chose. »