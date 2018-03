«La génération française est spectaculaire», le sélectionneur colombien est gaga des Bleus

José Peckerman, le sélectionneur colombien. — William Fernando Martine/AP/SIPA

« La génération française est spectaculaire », a souligné le sélectionneur colombien José Pekerman ce jeudi, en citant le « crack » Antoine Griezmann, à la veille du match amical contre les Bleus au Stade de France.

« On a rarement vu une équipe avec autant de richesses techniques et tactiques. Pour ne citer qu’un seul joueur, Griezmann, quand il est arrivé en Espagne, était déjà très technique et rapide. Mais il a continué à s’améliorer et est devenu un crack », a-t-il expliqué.

La France et la Colombie, toutes deux qualifiées au Mondial, s’affrontent vendredi soir en match amical, à moins de trois mois de la Coupe du monde en Russie (14 juin-15 juillet). La Colombie, qui s’est classée quatrième des qualifications sud-américaines, jouera contre le Japon, la Pologne et le Sénégal en phase de poules.