«Ces gens sont pathétiques», après l'attaque à la serpette des arbitres contre lui, Pierre Ménès réagit

FOOTBALL C'est l'amour fou entre Pierre Ménès et les arbitres de L1...

Pierre Ménès à Marseille en juin 2017. — SIPA

On était presque tombé de notre fauteuil en lisant le communiqué publié par Safe, le syndicat des arbitres​ professionnels, à l’encontre d’un Pierre Ménès qui, selon eux, « fait mal à tous, et surtout au football », intitulé « Moi, moche et méchant ».

«Ecouter Pierre Ménès nuit à la santé mentale», le syndicat des arbitres détruit le journaliste de Canal https://t.co/GEpa0PKODe pic.twitter.com/Wlcitwhlne — 20 Minutes Sport (@20minutesSport) March 10, 2018

Peu de temps après, le journaliste du Canal Football Club a réagi sur Twitter, jugeant les auteurs de cette attaque « pathétiques ».

Tellement plus facile que de se remettre en question et d’améliorer les relations avec les joueurs. Ces gens sont pathétiques. Pourquoi tous les clubs s’en plaignent? — Pierre Ménès (@PierreMenes) March 10, 2018

Et il est vrai que dans la forme, en choisissant le même registre que Pierre Ménès quand il parle des arbitres, c’est-à-dire l’attaque gratuite, le syndicat s’est peut-être trompé. Pour ce qui est du fond, en revanche…