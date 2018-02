Bah alors «Kyky», qu’est-ce qu’il te prend? Mbappé répond à la pique d'Assou-Ekoto et le dégomme sur Twitter

Mbappé en mode killer. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

C’est la première fois qu’on voit le joueur du PSG, Kylian Mbappé, sous cet angle. Jusqu’ici très sage dans sa communication sur les réseaux sociaux, l’international français vient de faire son "coming out" de "bad boy".

Comment ? En lâchant un tweet foudroyant à destination du messin Benoît Assou-Ekoto qui, quelques heures plus tôt, avait pointé du doigt avec véhémence les joueurs d’origines africaines qui préféraient choisir la sélection française alors qu’ils déclarent leur amour à leur pays d’origine ou à celui de leurs parents.

Sans le citer directement, le défenseur lorrain s’en prenait à Mbappé, juste après son passage à l’Elysée avec Georges Weah dans le cadre d’une rencontre sur le développement du sport en Afrique et des relations avec la France. Il faut dire qu’il y avait déjà un petit contentieux entre les deux hommes. Au match aller, Assou-Ekoto avait été expulsé après un tacle sur le Parisien ; exclusion qui lui était restée en travers de la gorge.

ces joueurs européens d’origine africaine qui tiennent l’Afrique dans leur cœur et qui veulent aider le sport africain bla bla bla tout en s’empressant de jouer pour une sélection européenne vous me faites doucement rire... mais ça fait bien les bonnes causes...#🎻 — Benoit Assou-Ekotto (@AssouEkotto) February 21, 2018

Mbappé ressort un dossier qui date de 2014

Une sortie qui n’a visiblement pas plus du tout à Kylian Mbappé, qui a alors répondu à Assou-Ekoto en copiant son tweet et en y changeant quelques petits détails, ressortant un dossier qui date de 2014, lors de la Coupe du monde au Brésil. En plein match avec le Cameroun face à la Croatie, Assou-Ekoto s’était en effet énervé contre ses propres coéquipiers et avait failli en venir aux mains.

Ces joueurs africains qui tiennent l’Afrique dans leurs cœurs et qui veulent aider le sport africain bla-bla-bla bla tout en se battant avec un coéquipier sur la scène internationale en 2014....

Vous me faites doucement rire...mais ça ce sont vos valeurs 🤔 @AssouEkotto pic.twitter.com/cHYqErga7e — Kylian Mbappé (@KMbappe) February 23, 2018

Il va être sympa le PSG-Metz du 10 mars prochain !