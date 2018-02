Real-PSG: «Prêts pour la guerre», les Parisiens ont déjà commencé le match retour

Non CE N’EST PAS FINI !! supporters parisiens vous êtes déçus peut être énervés et nous le sommes aussi. Nous avons perdu mais le résultat d’hier n’est pas celui qu’on pouvait espérer compte tenu du match que nous avons fait à Bernabeu. Nous avons réalisé de bonnes choses. La 1ère manche est terminée. Il y aura un match retour au Parc des Princes CHEZ NOUS le 6 Mars !!!! On compte sur vous pour chanter, encourager avec enthousiasme pendant 90mins !! Nous aurons besoin de vous, besoin du soutien inconditionnel de nos supporters pour réaliser cet exploit et nous donnerons tout sur le terrain vraiment tout pour aller chercher cette qualification !! Dieu sait que dans le football tout est possible ( et nous les 1er) quand on à l’envie et la détermination.. Et à vaincre sans péril on triomphe sans gloire c’est ce que dit le proverbe ! rdv le 6 Mars au Parc des Princes la famille PSG 🔥🔥🔥🔥🔥 on a perdu une bataille mais pas la guerre.. 💪🏼⚔️⚽️

A post shared by Adrien Rabiot (@adrienrabiot_25) on Feb 15, 2018 at 5:36am PST