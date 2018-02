Cette fois, on y est. Depuis le tirage au sort en décembre, on l'attend, fébrilement, ce match. Real-PSG, LE huitième de finale de cette Ligue des champions. Le match qui va décider de la saison du PSG, voire de l'avenir de Neymar à Paris. Mais on en est pas encore là: Paris démarre sa marche royale à Bernabeu, face au double champion en titre, et on a plus que hâte de voir ça. Avec Neymar, Cavani, Mbappé et a priori Kimpembe en défense à la place de Thiago Silva, Paris se présente dans son plus bel habit. En face, le Real de Cristiano a de la gueule aussi, même s'il galère plus que d'habitude cette saison. Mais le Real restera toujours le Real...

>> On se retrouve à partir de 20h10 pour monter gentiment en pression avant ce match...