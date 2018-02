Giovanni Lo Celso est sur les rangs pour être titulaire à Bernabeu. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Unai Emery a fait des choix, et des choix forts. Pour le match le plus important de la saison, l'entraîneur du PSG a décidé de faire confiance à ses hommes du moment, mais aussi à ceux qui avait performé l'an passé face au Barça. Résultat: Kimpembe, Berchiche et Lo Celso sont tous titulaires face au Real Madrid. Devant, Mbappé laisse Di Maria sur le banc. Voici les compos:

PSG: Areola – Dani Alves, Marquinhos, Kimpembe, Yuri – Verratti, Lo Celso, Rabiot – Mbappé, Cavani, Neymar

Real Madrid: Keylor Navas – Nacho, Varane, Sergio Ramos, Marcelo – Modric, Casemiro, Kroos, Isco - Benzema, Cristiano