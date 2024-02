En rejoignant Ferrari, Lewis Hamilton va vivre son « autre rêve d’enfant »

Le boss sort du silence. Au lendemain de l’officialisation de son départ de Mercedes pour rejoindre le rival Ferrari, Lewis Hamilton a pris la parole sur les réseaux sociaux pour mettre certaines choses au clair, assurant notamment qu’il donnerait tout avec l’écurie allemande jusqu’à la fin de saison.

Même s’il ne cache pas sa joie presque enfantine de signer dans l’écurie dont tous les pilotes rêvent plus ou moins secrètement. « Je me sens incroyablement chanceux, après avoir réalisé avec Mercedes des choses dont je n’aurais pu que rêver quand j’étais enfant, d’avoir aujourd’hui la possibilité de réaliser un autre rêve d’enfant. Conduire en rouge Ferrari », a écrit le septuple champion du monde de Formule 1, sur ses réseaux sociaux.

« Mercedes fait partie intégrante de ma vie depuis l’âge de 13 ans, et cette décision est donc la plus difficile que j’aie jamais eue à prendre, affirme-t-il cependant. Je suis incroyablement fier de tout ce que nous avons accompli ensemble et je suis très reconnaissant du travail acharné et du dévouement de tous ceux avec qui j’ai travaillé au fil des ans et, bien sûr, de Toto, pour son amitié, ses conseils et son leadership. » Après douze saisons chez Merco, le pilote britannique avait besoin d’un nouveau challenge excitant du haut de ses 39 ans.

It’s been a crazy few days which have been filled with a whole range of emotions.



But as you all now know, after an incredible 11 years at Mercedes-AMG PETRONAS F1 Team, the time has come for me to start a new chapter in my life and I will be joining Scuderia Ferrari in 2025.



I… pic.twitter.com/ysie0XxAFe — Lewis Hamilton (@LewisHamilton) February 3, 2024

Hamilton veut aider Mercedes à gagner cette saison

« Le moment est venu de changer et de relever un nouveau défi. Je me souviens encore du sentiment de faire un saut dans l’inconnu lorsque j’ai rejoint Mercedes pour la première fois en 2013. Je sais que certaines personnes ne l’ont pas compris à l’époque, mais j’ai eu raison de franchir le pas et c’est le sentiment que j’éprouve à nouveau aujourd’hui, décrit-il. Je suis impatient de voir ce que je peux apporter à cette nouvelle opportunité et ce que nous pouvons faire ensemble ».

Si cette annonce risque d’éclipser pour un temps la préparation de la nouvelle saison de F1 chez Mercedes, Hamilton tient à préciser que sa tête et ses ambitions seront mises au service de son équipe cette année. « Pour l’instant, je ne pense pas à 2025. Je me concentre sur la saison à venir et sur mon retour sur la piste avec Mercedes. Je suis plus motivé que jamais, je suis plus en forme et plus concentré que jamais et je veux aider Mercedes à gagner une fois de plus, prévient-il. Je m’engage à 100 % dans le travail que j’ai à faire et je suis déterminé à terminer mon partenariat avec l’équipe sur une bonne note ».