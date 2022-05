« S'ils m'arrêtent, qu'ils le fassent » : Lewis Hamilton a assuré vendredi qu'il ne retirerait pas ses bijoux comme l'a demandé aux pilotes la Fédération internationale de l'automobile (FIA). Quitte à manquer le Grand Prix de Miami disputé ce week-end.

« Nous avons des pilotes de réserve, donc nous sommes prêts et préparés pour le week-end. Il y a beaucoup de choses à faire dans cette ville donc, je serai bien dans tous les cas », a ironisé le Britannique en conférence de presse, bardé de bagues et de colliers, boucle à l'oreille, piercing au nez et montres autour des poignets.

Si l'interdiction de porter des bijoux à bord des monoplaces a été introduite en 2005 par mesure de sécurité, elle n'a jamais été réellement appliquée par les pilotes. Mais cette saison, le nouveau directeur de course de la FIA Niels Wittich a décidé de serrer la vis. Un premier rappel en ce sens a été fait lors du GP d'Australie début avril, troisième manche de la saison.

Moi j'avais mon style, toi t'avais ton style

« Le port de bijoux sous forme de piercing ou de chaînes en métal autour du cou est interdit pendant la compétition et peut donc être contrôlé avant le départ », a-t-il rappelé en marge du GP de Miami. Et de justifier : « Le port de bijoux pendant la compétition peut entraver les interventions médicales ainsi que le diagnostic et le traitement ultérieurs s'ils sont nécessaires à la suite d'un accident ».

« Cela fait seize ans que je pratique ce sport. Cela fait seize ans que je porte des bijoux », a regretté le pilote Mercedes, qui assure que « dans la voiture, je n'ai que mes boucles d'oreilles et mon piercing de nez, que je ne peux même pas enlever ».

Le septuple champion du monde de Formule 1 se dit d'ailleurs prêt à signer une décharge pour continuer à pouvoir porter ses bijoux. Selon le site spécialisé Motorsport.com, le pilote a néanmoins accepté, pour ce week-end, de retirer tous les bijoux qui pouvaient l'être, et a reçu une exemption jusqu'au GP de Monaco fin mai pour se mettre en conformité avec le règlement.