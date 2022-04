Grand Prix d’Australie F1 : Leclerc s'impose et fait le trou au championnat du monde, Verstappen abandonne encore… Revivez la course en direct

7h25: Max Verstappen se plaint (cette fois d'un souci sur un pneu), ça change.

LAP 12/58



Verstappen has a big lock-up into the final set of corners 😅



He's onto the radio quickly complaining of big graining on his left front tyre 👀#AusGP #F1 pic.twitter.com/DNm34lS9sB