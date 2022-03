Après Naomi Osaka, Simone Biles ou Neymar plus récemment, c’est au tour de Lewis Hamilton de faire part d’un certain mal-être psychologique et de briser le tabou des problèmes de santé mentale​ des grands champions et des grandes championnes. Après la perte du titre l’an passé au profit de Max Verstappen et un début de saison pour le moins compliqué au volant de sa nouvelle Formule 1, le septuple champion du monde s’est épanché auprès de ses fans sur son compte Instagram.

« Difficile de rester positif certains jours. J’ai eu des difficultés au niveau mental et des émotions pendant un long moment, aller de l’avant est un effort compliqué mais il faut continuer à se battre, nous avons tellement de choses à faire et à accomplir », a-t-il partagé à ses 27 millions d’abonnées.

Hamilton vise un huitième titre de champion du monde

« Je vous écris pour vous dire qu’il n’y a aucun problème à sentir les choses comme vous le faites, sachez juste que vous n’êtes pas seuls et que nous allons tous nous sortir de cette situation ! », a conclu le pilote britannique, un peu à la manière d’un Stromae qui, dans sa chanson L’Enfer, expliquait à ses fans qu’il n’y avait aucune honte à souffrir de dépression.

Si Hamilton n’utilise pas le mot tel quel, il semble toutefois fragile psychologiquement en cette nouvelle saison de F1. Les prochaines courses nous permettront d’en savoir plus sur l’état mental de celui qui vise un huitième titre de champion du monde des pilotes, synonyme alors de record absolu devant l’Allemand Michael Schumacher.