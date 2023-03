« Beaucoup de positif ». C’est ce que retiendra Didier Deschamps des deux victoires de l’équipe de France pour ses deux premiers matchs des qualifications pour l’Euro 2024, contre l’Irlande (0-1), lundi soir, quelques jours après les Pays-Bas (4-0). Même si le match en Irlande a été plus fermé, la victoire à la clé permet aux Bleus d’être en tête du groupe B.

« Jouer un match trois jours après, contre une équipe plus fraîche, c’était difficile. On a été moins rayonnants aujourd’hui, on a eu beaucoup moins d’occasions. Mais ce sont toujours des matchs qu’il faut gagner. Grâce à l’état d’esprit, le caractère de notre équipe, on a gardé ce but d’avance », a souligné Didier Deschamps.





Le classement du groupe B des qualifications pour l'Euro 2024. - Sofascore

Efficacité et solidité

Un but d’avance, aussi grâce à la magnifique double parade de Mike Maignan, même si son sélectionneur préfère s’attarder sur l’efficacité offensive de son équipe. « Je suis très content, fier de cette équipe car dans ce groupe, ramener six points est un très bon résultat. J’accorde plus d’importance aux cinq buts marqués qu’au zéro but encaissé. Mais ne pas prendre de buts c’est très bien, surtout quand il n’y a qu’un but d’écart comme ce soir. Avec la bataille livrée vendredi, le déplacement, avoir gardé cette solidité est important. Cela ne nous fera pas gagner les matchs, mais dans un match comme aujourd’hui il faut l’apprécier.

Nous avons un bilan comptable qui est très bon », qui permet aux Bleus de compter six points en deux matchs et d’être tranquillement en tête du groupe B.