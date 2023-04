Il a rejoint (déjà) Eddy Merckx. Avec la légende belge, Tadej Pogacar est désormais le seul homme à avoir remporté l’Amstel Gold Race, en plus du Tour des Flandres, voici deux semaines, et du Tour de France (2020 et 2021). Au repos dimanche dernier lors de Paris-Roubaix, le Slovène de 24 ans a confirmé son extraordinaire forme en s’imposant facilement pour la première fois à Valkenburg, aux Pays-Bas.

Le leader d’UAE-Team Emirates devance de 38 secondes l’Irlandais Ben Healy (EF Education-Easy Port), déjà deuxième de la Flèche Brabançonne mercredi, et de 2 minutes et 14 secondes l’Anglais Tom Pidcock (Ineos-Grenadiers).

Trois attaques dans les derniers 80 km

« Pogi » a fait valser ses adversaires en trois temps. D’abord en plaçant une première accélération qui a fait exploser le peloton à 80 kilomètres de l’arrivée. Au sein d’un groupe de 10 attaquants, il a ensuite à nouveau accéléré à 36 kilomètres de la ligne dans l’Eyserbosweg où seuls Pidcock et Healy ont réussi à le suivre. Mais ces deux hommes ont été impuissants lors de la troisième attaque dans le Keutenberg à 29 kilomètres.









« C’est incroyable, je ne m’attendais pas à partir aussi tôt dans l’échappée, a réagi l’extraterrestre sur Eurosport. J’ai eu une crevaison puis j’ai réussi à finir seul. J’ai tout donné et je suis épuisé. » Pogacar met désormais le cap sur la Flèche wallonne, dès mercredi. « C’est une course difficile mais je suis en bonne forme et avec l’équipe on peut faire un bon résultat », assure le Slovène. Liège-Bastogne-Liège aura lieu dimanche prochain.