Paris-Roubaix 2023 EN DIRECT : Les pavés ont déjà fait des dégâts… Un quatuor se détache en tête... Suivez la course en live avec nous

135 km : Allez on se fait un petit point sur les favoris du jour.

Bien sûr, en premier lieu Mathieu van der Poel et Wout van Aert, les deux hommes les plus forts du moment en l'absence de Pogacar. Les deux artistes n'ont jamais remporté Paris-Roubaix et ont une affiche 4 par 3 dans le dos.

Sauf que justement, cette course échappe souvent aux grands favoris ces dernières années. On se souvient des victoires de Van Baarle et Colbrelli ces deux dernières années. On a toute une floppée de coureurs qui espèrent bénéficier du marquage des deux asticots, comme Pedersen, Ganna ou Lampaert. On peut citer aussi le Français Christophe Laporte, mais il pourra jouer sa carte que si van Aert est out évidemment en tant qu'équipier du Belge.