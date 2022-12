Les grands matchs pour les grands joueurs ? Il paraît que c’est comme ça que ça marche dans le foot. Celui de dimanche sera donc pour une légende. La grande histoire voudrait que la finale de la Coupe du monde entre la France et l’Argentine se décide sur une œuvre d’art de Kylian Mbappé ou de Lionel Messi. C’est qu’il faudra bien savoir qui des deux terminera meilleur buteur – et probablement meilleur joueur, tant pis pour Grizou – de la compétition, et reviendra à Paris avec le statut de grand maître du monde. Avec ce que ça implique pour les trophées individuels à venir.

Bien sûr, les deux numéros 10 n’en sont pas au même stade de leur carrière. Messi vise le couronnement ultime, celui qui le placerait définitivement au côté de Diego Maradona au panthéon national. Mbappé entend, lui, poser une nouvelle brique à l’empire qu’il s’est promis de bâtir depuis tout petit. Bref, le monde entier attend ce match dans le match, en témoignent les nombreuses unes de journaux mettant en scène les deux artistes jeudi. Et nous, on compte les points pour patienter.









Les face-à-face : Avantage Mbappé

Commençons par le plus évident. Pour l’instant, quand les deux hommes se sont affrontés, cela a toujours tourné en faveur de Kyk’s. Le 8e de finale de la Coupe du monde 2018, bien sûr, avec la chevauchée fantastique de 50 mètres du dragster de Bondy qui amène le péno de l’ouverture du score puis son doublé pour assommer les Argentins. Même punition en 8e de finale de la Ligue des champions 2020-2021, avec un retentissant triplé de Mbappé au Camp Nou à l’aller (1-4) qui avait éteint tout suspense pour le retour (1-1).

Les stats : Avantage Messi

Il y a les statistiques brutes et le reste. Avec cinq buts et trois passes dé, l’Argentin est un poil au-dessus du Français (5 + 2), mais avec trois pénos. Au-delà de ça, Messi est un danger davantage central et régulier au cours d’un match. En moyenne, il déclenche plus de tirs, remporte plus de duels et provoque plus de fautes que Mbappé, qui de son côté réussit plus de dribbles. Petit bonus marrant (sauf pour les coéquipiers), l’attaquant des Bleus arrive même à être en dessous de l’homme qui jouait en marchant en termes d’investissement défensif, avec UN SEUL ballon récupéré depuis le début du Mondial, contre neuf pour Messi (selon Opta). Un exploit dans un sens, surtout que son positionnement sur un côté est censé aller de pair avec un minimum syndical. On a vu contre le Maroc que cela pouvait poser quelques problèmes.





Messi un peu au-dessus globalement (non?) - SofaScore / 20 Minutes

La dynamique : Avantage Messi

Leo arrive lancé. Buteur à chaque match depuis le début de la phase à élimination directe (Australie, Pays-Bas et Croatie), il donne même l’impression d’être de mieux en mieux malgré ses 35 ans. Sa triple accélération face à Gvardiol pour offrir le troisième but à Alvarez en demie a estomaqué le monde entier. Mbappé n’a plus trouvé la faille depuis son doublé d’extraterrestre contre la Pologne, et même s’il provoque les deux buts contre le Maroc - avec une inspiration assez magique sur le second –, il y a dans l’air comme l’impression que le Français se désintéresse du jeu pendant de longues séquences, quand Messi reste au cœur de la furia argentine. Il laisse Alvarez, Fernandez et les autres milieux courir comme des dératés, mais il est toujours là, point central de tous les circuits de transmission.

« Je prends énormément de plaisir et j’ai la chance de pouvoir aider le groupe pour faire avancer les choses. Je me sens fort à chaque match au sein de ce groupe intelligent », a déclaré l’Argentin après le récital contre la Croatie (3-0).

L’aura dans sa propre équipe : Avantage Messi

Analyse faussée d’avance, évidemment, en raison de l’écart d’âge entre les deux hommes. Messi, du haut de ses six Ballons d’or, quatre Ligues des champions et 43 championnats d’Espagne (à peu près) est intouchable. Cela fait 15 ans et plus de mille matchs qu’il plane au-dessus des autres et en sélection, ses partenaires ne sont là que pour le servir. « On le voit toujours comme le sauveur, "l’élu". C’est un leader né, il l’a toujours été et le sera toujours par ce qu’il représente », observait Javier Pastore dans L’Equipe, jeudi. Jorge Burruchaga, bras droit de Maradona en 1986, est bien placé pour la comparaison : « De la même manière que Carlos Bilardo nous a dit dès son premier match comme sélectionneur que l’équipe était celle de Maradona, la sélection actuelle est celle de Messi. Il joue différemment, compte tenu de son âge et des joueurs autour, mais il est encore plus au service de l’équipe et toujours capable d’éclairs de génie. »

Mbappé ne dispose pas encore de ce leadership – même si Deschamps veille à le mettre dans les meilleures conditions possibles – car il évolue pour le moment avec des joueurs plus âgés et qui ont au moins autant gagné que lui. Quand Griezmann lui en met une petite en zone mixte après le Maroc pour relever son manque de soutien défensif, personne ne moufte, et c’est normal. Tous les joueurs de l’équipe de France savent que le Parisien est leur facteur X, leur furioclasse et n’hésitent pas à le dire, mais il n’en est pas le meneur. On en reparlera dans quelques années.

L’aura vis-à-vis de l’extérieur : 50-50

Quoi qu’en disent les intéressés, on n’arbitre pas tout à fait pareil Messi, Ronaldo et les autres. L’Argentin est le joueur qui a eu le plus de coups de sifflet en sa faveur dans ce Mondial. Parce qu’il subit beaucoup de fautes, évidemment, mais il n’y a qu’à voir les deux-trois actions où Mbappé se fait découper contre le Maroc sans que l’arbitre ne lève le petit doigt pour se rendre compte que l’attaquant tricolore n’est pas encore traité comme un prince.

En revanche, c’est différent du côté des adversaires. Ce que peut inventer Mbappé avec le ballon fait peur, ce ne sont pas les Anglais et leur plan échafaudé pendant deux ans qui diront le contraire. Le Français aimante les défenseurs, on l’a encore vu contre le Maroc sur les deux buts, avec une nuée d’adversaires autour de lui dans la surface, ce dont ont profité Hernandez et Kolo Muani qui traînaient par là. Alors oui on vous rassure, les entraîneurs adverses se préparent également quand ils affrontent Lionel Messi, mais le Bondynois est certainement la menace le plus crainte du football mondial aujourd’hui.





Mbappé cerné par la défense marocaine (tout ça pour laisser Théo absolument seul au second poteau) - Kieran McManus//SIPA

La pression : Avantage Mbappé

Kyk’s l’a déjà gagné, et a pour lui l’espoir d’en voir d’autres (il faut bien que sa jeunesse lui serve à un moment). Messi, lui, l’a confirmé : cette finale sera sa dernière apparition en Coupe du monde. Avec toute la charge émotionnelle que cela suppose, alors qu’il doit déjà se coltiner celle de tout le pays, que les 36 ans d’attente depuis 1986 ont rendu littéralement hystérique. Certes, il a montré après la défaite initiale contre l’Arabie saoudite qu’il savait briller au bord du vide, mais cela reste une finale, et la dernière n’est pas un bon souvenir. Pour le coup, l’expérience est du côté de Mbappé. Alors ? Alors réponse dimanche, à partir de 16 heures.