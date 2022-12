On joue la 69e minute ce mardi et l’Argentine mène tranquillement 2-0. La Croatie tente bien de recoller mais l’Albiceleste maîtrise, avec même quelques occasions de contre. Et puis Lionel Messi prend le ballon sur l’aile droite, juste après la ligne médiane…





Lionel Messi's assist! pic.twitter.com/UTXt9cTMxV — Mundo Albiceleste 🇦🇷 (@MundoAlbicelest) December 14, 2022







La suite ? Du pur bonheur, encore plus impressionnant vu depuis les tribunes comme sur cette vidéo. Pendant exactement douze secondes, le septuple Ballon d’or met une misère incroyable à Joško Gvardiol, soit l’un des meilleurs défenseurs de ce Mondial. Accélération, crochet, protection de balle, retour sur lui-même puis de nouveau accélération, tout y passe ! Jusqu’à ce centre en retrait parfait et décisif pour Julian Alvarez. L’attaquant de l’Albiceleste n’a plus qu’à mettre un plat du pied sécurité pour battre Livakovic… et remercier la Pulga. Merci Messi, c’était beau !









« Beaucoup de choses passent par la tête en voyant la ferveur, c’est très émouvant », a réagi le joueur du PSG auprès de la FIFA à la fin de la partie. « Comme nous l’avons dit dès le début, voir tous ces gens, cette famille, depuis le début du Mondial, ce que nous avons vécu est incroyable. Même si nous avons commencé ce Mondial en perdant, nous avions confiance dans le fait que ce groupe allait aller de l’avant. Nous avons demandé aux gens de nous faire confiance parce que nous savons ce que nous valons. Ce groupe est incroyable, nous l’avons fait, nous l’avons fait, nous allons jouer une nouvelle finale ! »