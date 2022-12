Coupe du monde 2022 EN DIRECT : D-Day pour les Bleus, l'Argentine en plein rêve… Suivez cette journée de mercredi avec nous…

Dès le coup de sifflet final d’Argentine-Croatie (3-0) mardi soir, une foule impressionnante, des milliers, très vite des dizaines de milliers, ont commencé à converger vers l’Obélisque, monument iconique au centre de Buenos Aires et lieu traditionnel des célébrations. Dans la foule, des drapeaux, des fumigènes, et sur fond de klaxons, entre les chansons, une clameur récurrente : « Meees-si, Meees-si ! ». Et présent, tout en haut, le « dieu » Diego (Maradona, décédé en 2021), qu’une chanson composée pour le Mondial et devenue le tube 2022 des supporteurs, de Doha à Rosario, fait participer à l’aventure : « Et Dieeego, au ciel on peut le voir […] encourager Lionel… »

« Merveilleuse, contente, émue. Je me sens tout ça. C’est encore une fois, une autre finale. On a une merveille d’équipe. Et une véritable fierté nationale : Messi », articulait, la voix brisée, Evelyn Rios, une étudiante de 26 ans, dans le vacarme de l’Obélisque. « J’aimerais qu’on joue contre la France en finale. Pour la revanche », avoue avec un sourire gourmand Ramiro Monteiro, en évoquant le quart de finale perdu par l’Argentine au Mondial-2018 (4-3). « A présent oui. Avec une équipe comme celle-là, on peut les battre », soufflait Cristian Oberolser.