Coupe du monde 2022 EN DIRECT : La presse allemande allume la- Mannschaft... Khazri prend sa retraite internationale... Suivez la journée avec nous

Parce qu'il fait évidemment polémique ce matin en Espagne... et en Allemagne. On parle du second but japonais, celui qui a donné la première place du groupe aux Japonais face aux Espagnols et qui, de facto, a éliminé les Allemands. Sur le ralenti, le ballon semble avoir franchi la ligne lorsque Mitoma le redresse pour centrer, avant que Tanaka le pousse au fond. Ca a été checké à la VAR, et peut-être qu'il y a un millimètre, dans le sens de la hauteur par rapport à la ligne, où le ballon est encore en jeu... Mais bon on peut comprendre que ça râle. Voyez par vous-même.

[🎞️VIDEO] 🏆 #FIFAWorldCup

🇯🇵🇪🇸 Sᴄᴇ́ɴᴀʀɪᴏ ɪɴᴄʀᴏʏᴀʙʟᴇ ! Le Japon prend l'avantage contre l'Espagne !!

📏 Le ballon était à quelques millimètres de la sortie, mais le but est tout de même validé par la VAR ! 📺✅#JAPESP #beINFWC2022 https://t.co/IRqthwzSzv — beIN SPORTS (@beinsports_FR) December 1, 2022 L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE Et pour mieux rémunérer 20 Minutes, n'hésitez pas à accepter tous les cookies, même pour un jour uniquement, via notre bouton "J‘accepte pour aujourd‘hui" dans le bandeau ci-dessous. Plus d’informations sur la page Politique de gestion des cookies.