Ghana - Uruguay EN DIRECT : La Céleste enfonce les Blacks Stars... Le penalty raté d'André Ayew coûte cher...

9 heures : Bonjour à toutes et tous !

Si je vous dis « Ghana - Uruguay », vous me répondez ? « Coupe du monde 2010 », forcément ! En Afrique du Sud, la Céleste avait sorti les Blacks Stars aux tirs au but en quart de finale (1-1 a.p., 4-2 aux t.a.b.). Les Ghanéens avaient raté un penalty en toute fin de prolongation, après une main très volontaire de Luis Suarez. 12 ans plus tard, l’attaquant uruguayen est toujours présent, et assure ne rien regretter. André Ayew, sur le banc ce jour-là, et ses compatriotes vont tenter de prendre leur revanche. Une victoire leur permettrait, surtout, de se qualifier pour les 8es de finale. La formation sud-américaine, de son côté, doit gagner et espérer que la Corée du Sud ne batte pas le Portugal dans le même temps, au sein d’un groupe H très ouvert.

