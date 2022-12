Brésil - Cameroun EN DIRECT : Les Lions indomptables tenter de forcer leur destin… Suivez ce match avec nous...

Deux salles deux ambiances au moment d'aborder ce dernier match de poule. D'un côté, les Brésiliens dans un fauteuil, forts de leurs deux victoires. La Seleçao est déjà qualifiée, et même quasiment assurée de terminer à la première place - il faudrait que la Suisse écrase la Serbie dans l'autre rencontre du groupe. Le sélectionneur Tite va donc faire largement tourner son effectif, reposant Thiago Silva, Marquinhos, Camsemiro, Paqueta, Richarlison et Vinicius. Au moins. La préoccupation majeure du Brésil se situe plutôt sur l'état de forme de Neymar, que tout le monde espère apte pour le 8e de finale. Côté camerounais en revanche, c'est victoire obligatoire, tout en espérant que la Suisse ne l'emporte pas contre la Serbie. Contre l'équipe B do Brazil, tous les espoirs sont permis.

>> Qui dit dernier match de poule dit suspense halletant, on compte sur vous sur les coups de 19h30 pour suivre ce match ensemble...