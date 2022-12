Serbie - Suisse EN DIRECT : Boum le cinquième but juste après le repos, les furieux continuent... Suivez le match avec nous...

Salut les Minutos !!! Bienvenue sur ce live pour vivre le match Suisse-Serbie. Oui, vous avez raison, ce n'est pas l'affiche la plus fun de ce Mondial. Mais ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas de but ni de spectacle. La Nati, souvent chiante à jouer, peut aussi produire de belles séquences. Et les Aigles sont dans l'obligation de gagner pour filer en huitièmes. Alors pourquoi on s'ennuirait ? On y croit, on se motive et on vient suivre ça avec nous ce soir !

» On se retrouve dès 19h30 pour vivre ce match entre Suisses et Serbes. A toute !