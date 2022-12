Corée du Sud - Portugal EN DIRECT : Les Guerriers Taeguk recollent mais restent éliminés, la Seleçao souffre un peu… Suivez le match avec nous…

Les Portugais peuvent aborder plus détendu cette dernière sortie de la phase de groupes. Ils sont qualifiés et leur première place est quasiment acquise. Quasiment car le Ghana, à condition de battre la pénible Uruguay, peut encore leur souffler s'ils venaient à perdre. Ca fait beaucoup de conditions mais ce n'est pas à écarter. De leur côté, les Sud-Coréens sont mal barrés, avec seulement un petit point au compteur, acquis devant la Céleste. Son Heung-min et les siens peuvent-ils renverser une Seleçao jusque-là plutôt séduisante ? Cela dépendra aussi de la composition portugaise. Si Fernando Santos fait beaucoup tourner...

»» On se retrouve dès 15h30 pour vivre ce match entre Portugais et Sud-Coréens. Rien que pour voir si la Seleçao sait être plus séduidante que nos Bleus pour sa 3e rencontre de poules