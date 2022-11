Face à l’Australie et le Danemark, il n’y avait pas un suspense du tonnerre. Tout le monde savait ce que Deschamps avait en tête et avec quels hommes, à une ou deux exceptions près. Mais le grand avantage d’une qualification après deux matchs de poule et la grande revue d’effectifs qu’elle provoque toujours depuis que DD est sélectionneur des Bleus, c’est que le jeu de la compo trouve enfin sa plénitude.

Mbappé et Varane pourraient enchaîner

Trois changements ? Quatre ? Cinq ? Six ? Plus encore ? Les paris sont ouverts, puisque le staff des Bleus a voulu préserver le suspense, sans doute par respect pour les Tunisiens, qui ont encore une maigre chance de se qualifier. Camavinga pourrait évoluer au poste inédit d’arrière-gauche, Guendouzi ou Fofana gratter du temps de jeu au milieu, et Coman piaffe d’impatience d’enfin commencer un match. La question qui nous brûle les lèvres : Kylian Mbappé va-t-il enchaîner pour prendre de l’avance au classement du meilleur buteur de la Coupe du monde ? c’est à vous de décider, on en touche un mot à DD avant le coup d’envoi.