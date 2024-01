Peu importe la mer démontée, le vent ou le froid glacial. Dimanche après-midi, à la Pointe-Rouge, à Marseille, deux hommes ont plongé dans la Méditerranée pour secourir un homme d’un certain âge, rapporte La Provence. Ces deux héros se nomment Yohann Drai (boxeur, ancien scaphandrier et véliplanchiste) et Mehdi Sahnoune (ancien champion du monde WBA des mi-lourds).

L’alerte a été donnée par une amie de Yohann Drai, venue chercher du renfort en voyant qu’un homme était mal en point dans l’eau. Les deux hommes n’ont pas hésité et ont foncé en direction du malheureux. Pour assurer leur sécurité, Yohann Drai et Mehdi Sahnoune se sont encordés à un bout d’amarrage et se sont jetés à l’eau en caleçon, rapporte le quotidien.

« Il était en hypothermie, il n’avait pas de combinaison, ses yeux avaient l’air noir-orange, il était épuisé. Juste après les rochers, il m’a lâché, il a fallu à nouveau le récupérer », détaille Yohann Drai, interrogé par La Provence. Enfin arrivée sur la plage, la victime a été prise en charge par les secours.