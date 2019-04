Mehdi Sahnoune a été sacrée champion du monde de boxe en 2003 — E. Schulz / AP / SIPA

L'ancien champion est accusé d’avoir éborgné un homme après une violente bagarre, à l’issue d’une soirée arrosée à Roquevaire, à quelques kilomètres de Marseille.

Dans son réquisitoire, la procureure a fustigé des faits d’une violence « rare » et « extrême ».

L'ancien champion de boxe a été condamné à cinq ans de prison ferme, dont un an avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans.

Lorsque le président Bagur prononce la peine, un cri d’étonnement parcourt les rangs du public dans la salle d’audience du tribunal correctionnel de Marseille. Beaucoup sont des proches de Mehdi Sahnoune. L’ancien champion du monde de boxe se lève, et salue longuement la petite foule, avant de suivre le policier qui le ramène aux Baumettes, où il avait été placé en détention provisoire.

Ce jeudi, l’ancien champion du monde de boxe a été condamné à cinq ans de prison ferme, dont un an avec sursis, assorti d’une mise à l’épreuve d’une durée de deux ans. Il est accusé d’avoir éborgné un homme après une violente bagarre, à l’issue d’une soirée arrosée à Roquevaire, à quelques kilomètres de Marseille.

« De la gloire absolue au tribunal »

Les faits se sont déroulés dans la nuit du 17 au 18 janvier, dans l’appartement d’un ami du boxeur, au-dessus de la maison où vivent la compagne et le fils de l’ex-champion du monde des mi-lourds WBA. A l’aube, à l’issue d’une longue nuit à jouer aux cartes ou au 421, le tout copieusement arrosé de bière, la victime ressort, après une violente bagarre, l’œil gauche crevé, le nerf optique cisaillé.

« J’aurai aimé comprendre, Monsieur Sahnoune, ce qu’il est convenu d’appeler simplement une déchéance, lance Me Thierry Ospital, avocat de la partie civile. De gloire absolue, vous voilà au tribunal de Marseille. C’est dramatique. A la place qui est la mienne, je n’ai aucun ressentiment. Quand vous étiez champion du monde, j’étais dans la salle. J’avais été invité, et j’étais très content. Vous aviez deux qualités. Vous étiez intelligent et vous preniez les coups. Mais il y a deux règles élémentaires de la boxe : on ne frappe jamais à terre et, jamais, jamais, on ne met les doigts dans les yeux. »

« Cela ne me ressemble pas »

Dans le box, Mehdi Sahnoune tourne la tête vers l’avocat de la partie civile, interloqué. L’ancien sportif de haut niveau apparaît fatigué dans son t-shirt gris. Son visage est parcouru de tics, le corps du boxeur s’est empâté. L’enquête de personnalité a conduit au diagnostic d’aucune maladie mentale, ni personnalité pathologique, mais a souligné une impulsivité et une « dépendance sévère à l’alcool ».

A la barre, le discours se fait parfois balbutiant, mais Mehdi Sahnoune le clame : « à aucun moment, je n’ai voulu faire du mal, je n’ai fait que me défendre. » S’il ne nie pas avoir porté des coups, Mehdi Sahnoune ne se souvient de rien d’autre, surtout pas d’avoir voulu crever un œil de la victime. « Cela ne me ressemble pas », affirme celui qui a déjà condamné à deux reprises pour des faits de violences et dans une affaire de stupéfiants.

Il l’assure, il était « en plein brouillard », « dans un trou noir », après avoir reçu un violent coup de pied dans la tête de la part d’un troisième comparse de cette soirée, absent lors de l’audience. A partir de là, l’ancien boxeur aurait eu une seule pensée : « sauver sa peau », face à deux hommes qui aurait pris de la cocaïne, qu’il appelle « Madame courage » en faisant le geste de sniffer.

« Un pur déshonneur »

Dans son réquisitoire, la procureure Marion Chabot a fustigé des faits d’une violence « rare » et « extrême ». « A-t-il eu échange de coups ? Oui personne ne le conteste », poursuit-elle, avant de réfuter le caractère « proportionnel » des faits. « Est-ce que les coups sont à l’origine des blessures ? Les déclarations de [la victime] sont clairement corroborées par l’expertise médicale, ce qui fait que l’intégralité des faits est avérée », affirme-t-elle, avant de requérir cinq ans de prison. « C’est un pur déshonneur sur cette discipline qu’est la boxe… Quel dommage. » Et de tacler, après avoir rappelé le lourd casier judiciaire du prévenu : « La responsabilité pénale ne se dissout pas dans l’alcool, elle s’aggrave ».

« Le tribunal exhibe le casier judiciaire de Mehdi Sahnoune, dit qu’il ne comprend pas le message judiciaire, mais est-ce qu’on l’a aidé, cet homme ?, s’interroge Me Selmi, avocat du boxeur. La première condamnation remonte à 2009, soit quand il a arrêté. Ensuite, c’est la chute. Il commence à boire… »

Obligation de soin et dédommagement à la victime

Pour le second avocat du boxeur, Me Silvio Rossi-Arnaud, le dossier est « plein de zones d’ombre : on sait comme la soirée a débuté, comment elle a terminé, mais rien sur ce qui s’est passé entre les deux. » Et de plaider : « cette affaire ne repose que sur du déclaratif, et ces déclarations sont manne de contradiction. »

En plus de la peine plus légère que celle requise par la procureur après ces plaidoiries, le tribunal a condamné Medhi Sahnoune à une obligation de soin, et 10.000 euros de dédommagement à verser à la victime, qui n’a pas fait le déplacement, « traumatisée » selon son avocat.