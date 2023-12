On peut avoir été idolâtré par tout un peuple et bien plus encore, comme Zinédine Zidane, et avoir soi-même des idoles. Lors d’une discussion avec Tony Parker diffusée sur Youtube, le champion du monde 1998 est revenu sur ses idoles de jeunesse. Etonnamment, il n’est pas tant question de football que de boxe, de basket et de Formule 1.

Figurez-vous que Zizou était du genre à ruiner ses nuits de sommeil pour voir Mike Tyson coller des gnons dans la gueule de ses pauvres victimes. « Je me levais la nuit pour regarder les combats de Mike Tyson. J’ai toujours un truc particulier avec lui. Parfois, tu te levais à trois ou quatre heures du matin et ça durait une minute mais ce n’était pas grave (rires). »

Dans la catégorie boxe, l’ancien joueur du Real a également eu un mot pour Mohammed Ali, qu’il classe aussi dans la catégorie légende. Tout comme… un certain pilote brésilien de F1. « il y avait quelqu’un que j’aimais beaucoup, c’était Ayrton Senna. C’était mon époque. Il est parti trop tôt [à 34 ans, sur le circuit d’Imola] mais c’était un phénomène. »

Bon, tout ça c’est bien joli, mais Zidane ne pouvait pas s’adresser à Parker sans parler basket et Michael Jordan. « C’est le sportif par excellence. C’est l’un des meilleurs sportifs de tous les temps. » Zizou n’est pas mal, non plus.