Antoine Dupont marchait déjà dans les pas de Zinédine Zidane, en reprenant son rôle dans une célèbre publicité. Les deux hommes se sont rencontrés pour la première fois samedi, au lendemain de la victoire du XV de France face à la Nouvelle-Zélande (27-13) en ouverture de la Coupe du monde de rugby.

Dans cet entretien diffusé par Brut, avec l’aide de leur équipementier commun, le capitaine des Bleus semble d’abord impressionné par le champion du monde 1998, dont il se souvient surtout pour ses exploits lors du Mondial 2006 (Dupont allait sur ses 10 ans).

L‘accès à ce contenu a été bloqué afin de respecter votre choix de consentement En cliquant sur « J‘ACCEPTE », vous acceptez le dépôt de cookies par des services externes et aurez ainsi accès aux contenus de nos partenaires J‘ACCEPTE

« Il est réel finalement, on peut le toucher », s’est marré le demi de mêlée du Stade Toulousain. « On suit le rugby, on adore ça, on suit l’équipe de France, a asséné Zizou, dans la position du sage. Les voir gagner en France, ça me rappelle plein de choses. Je m’imagine ce qu’il est en train de vivre. »

« J’ai envie de lui dire de profiter »

L’ancien magicien du foot français a pu partager son vécu d’une Coupe du monde à domicile et de la pression qui l’accompagne, avec un mot d’ordre : « j’ai envie de lui dire de profiter. » « Ce qui se dégage, c’est sa tranquillité, a aussi lâché Zidane au sujet de son cadet. Il rassure un peu tout le monde quand il a le ballon. Dans une équipe, on a toujours besoin d’un leader. C’est un meneur, qui donne le tempo. Je me vois un petit peu en lui, ce côté tranquille en dehors du terrain, un peu timide, un peu réservé. Et sur le terrain, je donne ce qu’il faut. »

Visiblement touché par le compliment, Dupont a répondu, un peu gêné. « Avant de le voir, je ne savais pas qu’il savait que j’existais. Ça fait bizarre. »

A présent, les Bleus du rugby vont essayer de marcher dans les traces de ceux du foot, 25 ans après. Et si c’est le cas ? « Sa vie va changer, mais ça vaut le coup », a glissé Zizou dans un sourire.