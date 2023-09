Coupe du monde de rugby EN DIRECT : L'opération déminage continue au sujet des hymnes… Suivez la journée de jeudi avec nous…

08h30 : Bonjour à toutes et tous !!! Le rugby reprend enfin !

Assez logique me direz-vous, vu que c’est la Coupe du monde de rugby. Mais on sort quand même de trois jours sans match et on commençait à tourner en rond, ce qui est paradoxal dans ce sport. Aujourd’hui, c’est France - Uruguay, et on va faire comme si c’était l’affiche que l’on attendait fébrilement.