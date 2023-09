France - Uruguay EN DIRECT : Même largement remaniés, les Bleus doivent rester concentrés… Suivez le match avec nous à partir de 20h30…

10h00 : Salut l’équipe, on est ensemble pour suivre le deuxième match des Bleus dans cette Coupe du monde de rugby 2023, face à l’Uruguay.

Le sélectionneur du XV de France, Fabien Galthié, a décidé de faire largement tourner son effectif après la victoire contre les All Blacks vendredi dernier. Avec le retour d’Anthony Jelonch, six mois après sa grave blessure au genou. Louis Bielle-Biarrey, 20 ans, deviendra aussi le plus jeune joueur à être titulaire pour le XV de France, devant un certain Romain Ntamack. En face, difficile de jauger l’Uruguay puisque ce sera le premier match des Teros, leur surnom, dans cette Coupe du monde de rugby 2023.

» On se retrouve aux alentours de 20h30 pour suivre ensemble ce deuxième match des Bleus dans leur Mondial.